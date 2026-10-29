Лицом к экрану: в SPACE13 gallery открывается персональный проект Марины Нико «Код уязвимости»

Что происходит с человеческим восприятием, когда главным посредником в отношениях становится экран? В эпоху, когда лента новостей и уведомления формируют эмоциональный фон, я предлагаю посмотреть на повседневность как на пространство постоянного сравнения и достраивания чужих чувств по фрагментам.

Проект фиксирует, как ощущение «я что‑то упускаю» становится фоном существования: не событием, а средой. На этом фоне отношения тоже перестают быть целостными: мы видим не человека, а его репрезентацию — аватар, эмодзи, короткие видео. Восприятие другого превращается в сборку пазла из микросигналов, где каждый фрагмент кажется значимым, но общая картина остается условной. Экран телефона становится не окном в мир, а фильтром, который одновременно приближает и отдаляет, усиливает детали и стирает контекст.

Одна из центральных линий проекта — вопрос об эмпатии. Сохраняется ли она, когда мы считываем чувства через экран? Или эмпатия тоже становится условной: мы «сопереживаем» формату, а не человеку? Возникает эффект одновременной близости и дистанции — мы видим много деталей, но не можем дотронуться.

Не менее важен и вопрос о валидности выводов о чувствах другого человека в онлайн‑среде. Проект показывает, как легко мы подменяем понимание интерпретацией: увидев пару кадров, мы делаем выводы о настроении, мотивации, даже о глубине переживаний.

Мозг стремится достроить картину, опираясь на привычное. Но в цифровой среде этих шаблонов становится слишком много: мы выбираем тот, который лучше ложится на уже существующую гипотезу о человеке. Так формируется «онлайн‑портрет» — удобный, но не обязательно точный.

Проект является попыткой зафиксировать ее оптику. Он не отрицает ценность онлайн‑коммуникации, но предлагает увидеть ее границы: где заканчивается понимание и начинается достраивание, где эмпатия становится реальной, а где — лишь ее симуляцией.