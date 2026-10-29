Сначала — разговор об архитектуре, потом — музыкальный космос: в Третьяковке в Самаре пройдет творческая встреча и концерт камерного оркестра

Открываем тайну: на космос можно посмотреть через чертежи и звуки. В этот четверг в Третьяковке в Самаре пройдет творческая встреча в рамках открытия выставки «Воображаемый космос» и концерт камерного оркестра «Синестезия».



В пять вечера вместе с художником Евгением Ассом (а еще архитектором, профессором МАРХИ и основателем школы МАРШ!) узнаем о его профессиональных интересах, принципах и практике.



А в семь вечера разговор продолжит камерный оркестр «Синестезия» — (уже без слов!) в программе «Космос». Четыре музыкальные импровизации сложатся в единое произведение и предложат собственный взгляд на тему космического: через звук, настроение и свободную форму. Получится вечер с красивой драматургией: сначала — встреча с автором экспозиции, затем — музыкальное погружение в главную тему.

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Архивы пресс-служб