Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Сначала — разговор об архитектуре, потом — музыкальный космос: в Третьяковке в Самаре пройдет творческая встреча и концерт камерного оркестра

Открываем тайну: на космос можно посмотреть через чертежи и звуки. В этот четверг в Третьяковке в Самаре пройдет творческая встреча в рамках открытия выставки «Воображаемый космос» и концерт камерного оркестра «Синестезия».

В пять вечера вместе с художником Евгением Ассом (а еще архитектором, профессором МАРХИ и основателем школы МАРШ!) узнаем о его профессиональных интересах, принципах и практике.

А в семь вечера разговор продолжит камерный оркестр «Синестезия» — (уже без слов!) в программе «Космос». Четыре музыкальные импровизации сложатся в единое произведение и предложат собственный взгляд на тему космического: через звук, настроение и свободную форму. Получится вечер с красивой драматургией: сначала — встреча с автором экспозиции, затем — музыкальное погружение в главную тему.

Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Архивы пресс-служб

Фото:
Третьяковке в Самаре

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: