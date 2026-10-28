Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Облачно, но с прояснениями: Сергей Баландин прочитает лекцию об «облачных» институциях в пространстве «КАБИНЕТ»

На это идем: 1 ноября в пространстве «КАБИНЕТ» состоится лекция Сергея Баландина «Облачные институции: феномен, история, возможности». Куратор расскажет, как художники начали создавать собственные галереи, форумы, музеи и биеннале — и почему такие самоорганизованные проекты называют «облачными» институциями.

Поговорят и об антиинституционализации искусства, которая набрала силу после идеологических перемен 1960-х, а также об «инспекциях» и «комиссиях» Павла Пепперштейна и Аркадия Насонова, их последователях и зарубежных коллегах. Отдельно разберут, чем этот опыт может быть полезен современным молодым художникам.

Лекцию организуют ИРХС и «КАБИНЕТ». Фиксируем: встреча пройдет 1 ноября в шесть вечера

Фото: Ксения Глосса

Фото:
«КАБИНЕТ»

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: