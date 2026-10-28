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Искусство согревает: Галерея «Виктории» ждет новых авторов в рамках зимней резиденции

Самарских художников зовут провести зиму не в спячке, а в мастерских: Галерея «Виктория» объявила набор в резиденцию, которая пройдет с 18 января по 14 февраля 2027 года. Галерея выберет двух участников: художника, работающего с керамикой, и автора, заинтересованного в мастерской печатной графики.

Тема свободная — можно исследовать любые сюжеты и искать новые связи (и, кстати, именно образ связей станет сквозной темой Галереи в 2027 году!). Участникам обещают кураторскую поддержку, материалы, гонорар, техническое сопровождение и монтаж итоговой выставки: она пройдет в Зале А в течение 2027 года.

Фото: Архивы пресс-служб

Фото:
Галерея «Виктория»

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