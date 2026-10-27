Где встречаются город, музей и искусство: в Галерее «Виктория» пройдет лекция о героях андеграунда и звездах современной российской художественной сцены

Как осваивали городские пространства и создавали собственные городские институции? Об этом поговорят на лекции Глеба Ершова «Кругом возможно искусство: герои андеграунда и звезды современной российской художественной сцены».

В центре — ключевые сюжеты книги «Кругом возможно искусство» и ее герои: от Александра Арефьева и Ильи Кабакова до Тимура Новикова и Влада Кулькова. Речь пойдет об арт-интервенциях, крупных выставочных проектах в Эрмитаже и Русском музее, биеннале и фестивалях, а также о связи архитектуры и современного искусства.

Отдельная тема — самоорганизованные институции и инициативы, выбор художественной традиции и ее новое прочтение. Лекцию дополнит подборка изображений, которая поможет проследить основные этапы становления и развития современного российского искусства.

А в финале встречи можно будет задать вопросы и получить автограф!

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Архивы пресс-служб