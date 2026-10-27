Черно-белый ритм большой стройки: в музее Алабина откроется выставка «Заводы и люди»

Телепортируемся в индустриальную эпоху: в этот четверг в музее Алабина открывается выставка «Заводы и люди», посвященная графическому наследию Игоря Дубровина.

Жизнь художника была связана со строительством Волжского автозавода: он фиксировал путь от первых котлованов и свай до монтажа эмблемы ВАЗа и выпуска серийных автомобилей. В его работах появляются БАМ, строительные площадки, инженеры, рабочие и женщины-строители.

А в экспозиции — ретроспективный взгляд на работы представителей Куйбышевской художественной школы, мастера офорта и автогравюры.



Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Архивы пресс-служб