Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Черно-белый ритм большой стройки: в музее Алабина откроется выставка «Заводы и люди»

Телепортируемся в индустриальную эпоху: в этот четверг в музее Алабина открывается выставка «Заводы и люди», посвященная графическому наследию Игоря Дубровина

Жизнь художника была связана со строительством Волжского автозавода: он фиксировал путь от первых котлованов и свай до монтажа эмблемы ВАЗа и выпуска серийных автомобилей. В его работах появляются БАМ, строительные площадки, инженеры, рабочие и женщины-строители.

А в экспозиции — ретроспективный взгляд на работы представителей Куйбышевской художественной школы, мастера офорта и автогравюры.

Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Архивы пресс-служб

Фото:
музее Алабина

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: