Сергей «Африка» Бугаев: «Кто-то боится, кому-то не нравится. Но это уже происходит»

О коллективном творчестве

В искусстве существуют механизмы, которые дают определенную гарантию правильного развития. Прежде всего это коллективное творчество: художник плюс куратор. Хотя «куратор» — слишком директорское слово. Речь скорее о сообществе: художник и поэт, рисующий и пишущий.

Такие экосистемы очень хорошо видны на примере русского авангарда. В Петербурге одновременно встретились Маяковский, Бурлюк, Малевич, Хлебников, Крученых. В то же время Роман Якобсон, величайший ученый и лингвист, совершил революцию, которая привела к изменениям в мировой философии, формированию структурализма, а впоследствии постструктурализма. Именно эти явления на самом высоком уровне объясняли то искусство и те стихи.

Мне посчастливилось учиться в совершенно уникальном учреждении в Париже — Институте пластических искусств, который организовал великий куратор Понтус Хюльтен. Он создал его по модели, разработанной Малевичем в 20-е годы в Советском Союзе, — ГИНХУКа, Государственного института художественной культуры. Там изучали не объекты художника, а прежде всего его самого в естественных условиях: мышление и поведение.

Поэтому художникам нужно объединяться. Слава богу, сеть дает такую возможность. Главное — углубленно относиться к своему делу, много читать других художников и четко понимать, к какой традиции вы хотели бы принадлежать.

О желаниях и встречах

Многие хотят просто резко и сильно обогатиться. Это нормальный путь, и для него существует немало предложений, которые все рассматривают. Но прежде я бы порекомендовал каждому художнику посмотреть «Сталкера». Там есть важный эпизод: люди отправляются в комнату, где сбываются все желания, и приводится пример человека, который побывал в ней, стал дико богатым, но потом резко умер. Поэтому сначала важно определить для себя круг вопросов, проблем и людей, с которыми вы хотите иметь дело.

Мне в какой-то момент посчастливилось встретить Сергея Анатольевича Курехина, посчастливилось встретить американского композитора Джона Кейджа. На протяжении своей длительной эволюции эти люди продемонстрировали очень высокое качество проникновения в суть предметов.

О Нью-Йоркской школе

Кейдж принадлежал не просто к тусовке, а к самой продвинутой американской группе авангардистов — Нью-Йоркской школе.

Одним из центров послевоенной американской культуры стала балетная компания Мерса Каннингема. Она объединила множество живописцев, впоследствии сформировавших сразу несколько направлений американского искусства. Среди них — Раушенберг, основатель поп-арта. Не Энди Уорхол: он появился позже. В этом же кругу находился Барнетт Ньюман, были поэты и писатели.

Рядом был выдающийся критик Дэвид Сильвестер, который реагировал на их живопись и описывал ее. Был скульптор Тони Смит: в какой-то момент он осознал величие художников Нью-Йоркской школы и стал предлагать строить специальные здания для картин Джексона Поллока.

Но главное в исследовании, которое я завершил, — вывод о том, что Нью-Йоркская школа является прямой преемницей русского авангарда 20—30-х годов. Мне удалось найти подтверждения этому в текстах. Это нужно очень четко понимать: тогда перед нами возникает единая глобальная система знаков, содержащая тот компонент, который вслед за Кандинским мы условно называем духовностью.

О чувствительности и будущем сознании

Животные, биоформы до человека, были лишены этой духовности. Скорее всего, ее будут лишены и будущие формы управления планетой в виде искусственного интеллекта. Безусловно, они сымитируют свою духовность, и мы не сможем отличить ее от нашей. Уже существуют тексты и фильмы на эту тему: все плачут, и компьютер тоже плачет. «Как же так? Ты не признаешь, что я тоже чувствительная, потому что не можешь отрезать от меня кусочек мяса. Но я такая же! Вот видишь, я плачу, даже слезы выделяю. Я все понимаю, а ты меня не любишь».

Все эти проблемы, безусловно, имеют в основе определенные алгоритмы. Имея возможность за несколько миллисекунд прочитать все тексты планеты Земля — Достоевского, Пушкина и всех остальных писателей, — квантовый компьютер может за одно мгновение вывести алгоритмы любви, ненависти, любых переживаний и сделать их еще совершеннее. Сделать боль чувствительнее, а радость — радостнее. Увеличить количество выделяемых эндорфинов на математическом уровне. Все это будет.

Говоря об этой цифровой модели, которую можно назвать вселенским сознанием, нужно отметить еще одно завоевание последнего времени: сознание не является привилегией мозга. Обнаружены растения и грибы, которые обучаются и развиваются. Поэтому сама мысль о том, что будущее сознание будет иметь в основе именно человеческое, уже приятна и радует.

Все наши эксперименты с визуальными образами, музыкой, поэзией, поиском подходящих слов — весь комплекс артикуляций в виде стихов, письма, звуков, музыки, красок и картин — это свойства особой человеческой чувствительности. Она такая, какая есть, и в полном объеме передается следующим нашим правопреемникам.

Кто-то боится, кому-то не нравится. Но это уже происходит. Это уже не остановить. Нет никаких сомнений: никто никакой компьютер не отключит, никто не опустошит все файлы, никто не взорвет разом все дата-центры.

Здесь возникает грибная тема: есть одна центральная грибница, а грибочки вырастают повсюду. Давайте представим, что дата-центры — грибки самой мощной грибницы. Она сама всем руководит. Если люди думают, что это они занимаются стройкой, ну пускай думают.

У Курта Воннегута есть очень хороший рассказ о том, как действует человек. Ему кажется, что он сам принимает решения, никто им не управляет и он хозяин собственных мыслей. Это приятная, внешне радующая человека картина. Но можно привести массу примеров, которые докажут обратное.

Даже если в оперативной деятельности что-то кажется зависящим от решений тех или иных граждан и государств, в рамках более общих процессов можно сказать, что никто ничего не решает. Все уже предрешено, все действует. И будет действовать ныне и во веки веков. Аминь.

Текст: Алексей Тилли

Фото: Андрей Сапрыкин