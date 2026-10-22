На пуантах к цели: «Мастерская балета» о движении, характере и балетных привычках

Если сравнить вашу работу в первый год и сейчас, какой навык вы прокачали сильнее всего, и что в студии этому особенно помогло?

Постановку танца. Сначала я вела только уроки и репетиции, но, благодаря задумкам руководителя и возможностям детей и взрослых, возникло желание попробовать формат мини-спектакля. Так появился наш первый «Чиполлино».

В какой именно момент усталость на классе вдруг превращается в настоящее удовольствие?

Взаимное творчество на репетициях и взаимопонимание между педагогом и учениками отвлекают от рутины и компенсируют усталость. А положительный результат совместной работы приносит истинное удовольствие.