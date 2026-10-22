На пуантах к цели: «Мастерская балета» о движении, характере и балетных привычках

«Мастерской балета» — 10 лет! И Собака.ru решила устроить ей небольшую проверку на прочность: вместо скучных поздравлений — честные разговоры с шестью преданными делу профессионалами о неидеальности и физических импульсах, о том, как в 57 лет снова почувствовать себя маленькой девочкой, и о том, как балет учит не сдаваться (даже когда кажется, что баланс совсем потерян).
Марина Дворянчикова, заслуженная артистка Российской Федерации
Если сравнить вашу работу в первый год и сейчас, какой навык вы прокачали сильнее всего, и что в студии этому особенно помогло?
Постановку танца. Сначала я вела только уроки и репетиции, но, благодаря задумкам руководителя и возможностям детей и взрослых, возникло желание попробовать формат мини-спектакля. Так появился наш первый «Чиполлино».
В какой именно момент усталость на классе вдруг превращается в настоящее удовольствие?
Взаимное творчество на репетициях и взаимопонимание между педагогом и учениками отвлекают от рутины и компенсируют усталость. А положительный результат совместной работы приносит истинное удовольствие.
Валентина Родина, экономист
Какой звук из репетиционного зала вы узнаете с закрытыми глазами и с чем он у вас ассоциируется?
Музыка, шаги и стук пуантов: эти звуки возвращают меня в детство, когда балет был моей жизнью, а спустя годы вновь стал моей любовью уже во взрослом возрасте.
Какая балетная привычка сильнее всего мешает или помогает вам в жизни?
Привычка держать спину, собираться и не сдаваться помогает мне постоянно. А вот привычка замечать каждую ошибку порой мешает просто расслабиться и принять, что не все должно быть идеально.
Марина Кейлина, психолог, психотерапевт
Правда ли, что балерины выключают свет ногой? И если да — что еще в обычной жизни вы делаете такого, что удивляет окружающих?
Правда: я выключаю свет ногой и поднимаю предметы с пола через арабеск или панше. Часто дома я неосознанно проверяю движения, на которых делали акцент на уроке. В голове постоянно звучат слова наставника: «макушкой вверх», «колено выпрямить», «носок тянуть», «ахилл включить». Даже посуду мою в первой или пятой позиции.
Назовите один прием, который вы переняли у вашего главного наставника. В чем главная ценность этого урока?
В своем педагоге я ценю внимательное отношение к людям, в котором много доброты, любви, веры и искренности. От этого становится легче и получается больше.
Ирина Котова, юрист
Балет — дисциплина бескомпромиссная. Как вы научились прощать себе неидеальность?
Никак. После пятидесяти желания и возможности тела живут в разных парадигмах. Взрослый балет — это не про данные, а про удовольствие. Поэтому здесь главное — просто прийти.
Бывают дни, когда не держится баланс и ничего не выходит. Как другие балерины в зале дают понять «я рядом» — уверенно и без слов?
У меня все дни такие. Именно потому, что мы все неидеальны, никто не следит за чужими провалами. Иначе это был бы не балет, а группа психологической помощи.
Наталья Сигал, государственный служащий
Есть ли в «Мастерской» то, что вы делаете «по привычке», но без чего уже не представляете жизнь?
На уроках я привыкла до долей секунды повторять каждое движение за Мариной Владимировной. Эта привычка, доведенная до автоматизма, переросла в то, что в театре я не могу быть просто зрителем. Я ловлю себя на том, что мысленно повторяю движения балерин. Их танец отзывается физическим импульсом в моем теле — я буквально чувствую, как напрягаются мышцы!
В балетном классе все равны. Что помогает легко и быстро сбрасывать с себя социальные статусы?
Моя танцевальная карьера закончилась в восемь лет, начавшись в пять. А в 46 я снова вошла в балетный класс. Сейчас мне 57, и каждый раз, приходя на занятия, я снова становлюсь маленькой девочкой, которая с жадностью учится танцевать и получает от этого чистую радость. Это единственное место, где я могу забыть обо всем и просто быть собой.
Ольга Егорова, инженер-землеустроитель
У каждой студии есть свой «почерк» в подаче классики. Что в подходе вашей «Мастерской балета» вы считаете фирменным знаком?
Уроки в «Мастерской балета» соответствуют уровню ученика: задача — не перегрузить, а дать возможность вырасти над собой. Это мудрый подход. Слона (даже балетного) нужно есть по кусочкам. Можно давать нагрузку как профессионалам в театре, но будет ли это полезно?
Какая балетная привычка сильнее всего мешает (или помогает!) вам в вашей жизни?
Я больше не могу просто сидеть или стоять — хочется потянуть ноги, покрутить стопами, сделать релеве, хотя не везде это уместно. Растяжка и зарядка стали частью моей жизни, и это очень полезные привычки.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Александр Массов, Анастасия Завалкевич
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