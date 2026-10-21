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Искусство

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Как история превращается в вышивку: в Третьяковке в Самаре пройдет презентация проекта «Ручная память. Волжская Атлантида»

Смотрим на многослойное арт-исследование: в этот четверг в Третьяковке в Самаре пройдет презентация проекта «Ручная память. Волжская Атлантида» художницы Кристины Сырчиковой. Работа, созданная в рамках программы «Лаборатория самарских художников», обещает погрузить в глубины человеческой и культурной памяти! 

Сердце «Волжской Атлантиды» — это работа 22 самарских вышивальщиц, которые объединились, чтобы вернуть утраченные ландшафты, личные истории и тот самый культурный код, что связан со строительством Жигулевской ГЭС. На презентации сама Кристина (художник, куратор, преподаватель с международным бэкграундом!) — вместе с участницами проекта расскажут о каждом шаге его создания: от вышивок и видео до книги и инсталляции.

Текст: Анжелика Чернышова 
Фото: Архивы пресс-служб

Фото:
Третьяковке в Самаре

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