Искусство, которое поможет сохранить город: в Самаре пройдет благотворительный аукцион «Время сохранять»

Деревянный дом с фасадом — Дом купца Кожевникова в виде резных часов не просто наследие, а элемент Самары, которому особенно важно внимание. В этот четверг в Доме Гринберга можно будет помочь памятнику на благотворительном аукционе «Время сохранять».
Почему стоит посетить аукцион?
Мария Иванова, единственная в России женщина-аукционист, коммерческий директор девелоперской компании «Альянс-Менеджмент»
Мы очень благодарны художникам и коллекционерам за то, что они поддержали инициативу и предоставили свои работы! Мы постарались, чтобы на благотворительном аукционе не было простых символических лотов — каждая из 12 работ имеет высокую художественную ценность помноженную на биографию и имя каждого автора.
Хочу сказать, что посещение благотворительного аукциона — это прекрасная возможность для городских пассионариев и любителей современного искусства купить качественное искусство по «благотворительному эстимейту» и, конечно, принять участие в сохранении исчезающей Самары. Мы не только сбережем историю, но и напишем новую: имена всех победителей аукциона будут размещены на специальной памятной табличке на Доме купца Кожевникова.
На мероприятии будут представлены ценные лоты — работы Андрея Сяйлева, Ивана Ключникова, Дмитрия Кадынцева, Андрея Курочкина, Дины Богусоновой, Аллы Шахматовой, Николая Кулебакина и других известных самарских художников.
Дмитрий Кадынцев, «Бегущая свечка», 2026 год
Художник известен за пределами Самары, был популярен на международной ярмарке Cosmoscow. Одна из популярных серий — «Бегущая свечка». Живописный язык Дмитрия основан на свободных ассоциациях, сочетает абстрактную образность. Его почерк мягок и сдержан. В неяркой, лишенной контрастов цветовой гамме его живописи и графики преобладают светлые оттенки серого, фиолетового, голубого, зеленого и желтого.
Андрей Сяйлев, «Это все тебе только кажется», 2026 год
В своей практике Андрей Сяйлев исследует, как время оставляет следы в окружающем мире. Кирпичи, книги и другие повторяющиеся элементы становятся у художника своеобразными мерками прожитого времени и структурами, через которые воспринимаем реальность.В этой работе тема продолжается через старый кирпич, уже побывавший в строительстве и сохранивший следы прежней жизни. Материал связывает скульптуру с историей и памятью, а название предлагает усомниться в привычном взгляде: возможно, то, что кажется нам очевидным, — лишь один из способов увидеть мир.
Иван Ключников, «Настройка культуры», 2023 год
Разноцветные полосы на черном фоне напоминают экран телевизора в темноте и одновременно — геометрическую абстракцию. Работа предлагает задуматься о том, как «настроить» зрительское восприятие и увидеть образ там, где на первый взгляд есть лишь цвет и форма.
Олег Симбат, «15.10.20», 2020 год
В лаконичном пейзаже Олег Симбат сводит реальные формы к знакам и эмблемам. Здесь нет человека, но есть напряжение и динамика — размышление художника о природе, времени и человеческих отношениях.
NGC 1797, «Троица», год неизвестен
Самарский стрит-артист NGC 1797 имя выбрал в честь далекой спиральной галактики в созвездии Эридана. Художник участвовал в биеннале стрит-арта «Аэрозоль» в старом терминале аэропорта «Курумоч», а также презентовал персональную выставку в «ЗИМ Галерее» в 2025 году. В этой работе он обращается к станковой живописи. «Троица» — ассамбляж, где граница белого и голубого напоминает побелку в подъезде хрущевки. В этой простой детали угадываются и отголоски волжской городской среды, и неожиданный диалог с работами Евгения Рухина и Светланы Шуваевой.
Николай Кулебакин, «Цветы в салоне», 2000 год
Крупный план превращает охапки цветов в ритмичный (почти абстрактный!) узор. Красный, желтый и голубой — основные цвета живописи — словно хранят в себе возможность множества будущих оттенков и букетов.
Дина Богусонова, «Сладкий сон», год не известен
Композиция складывается из нескольких фрагментарных микросюжетов — словно обрывков сна, где нет привычной логики и последовательности. Но этот сон не тревожный, а уютный: как октябрьское утро, в котором хочется задержаться.
Андрей Курочкин, «Цветы», 2023 год
Сдержанная палитра и выразительная фактура придают «Цветам» характер тихого воспоминания. На обороте работы скрыт еще один сюжет — лесной пейзаж.
Алла Шахматова, «Натюрморт с арбузом», год неизвестен
Самарцам автор знакома как многолетний директор «Вавилон», а теперь она директор Самарского художественного музея, но живопись — не просто занятие для свободного времени: за ней стоит архитектурное образование. В натюрморте цветы и арбуз словно проявляются из цветного хаоса. Работа написана маслом а-ля прима: быстро, в один слой и с выразительной фактурой. Живопись без лишних объяснений — свежая, смелая и очень живая.
Неизвестный автор, «Пейзаж», XIX – XX века
На картине Заволжская протока и лодка, будто только что отчалившая от берега. Автор неизвестен: возможно, это ученик Федора Бурова или участник круга Константина Головкина, но точных сведений нет. Пейзаж, в котором хочется задержаться и мысленно спланировать поездку Заволгу!
Степан Карслян, «Первенец», год неизвестен
Степан Карслян известен монументальными и парковыми скульптурами, установленными в Самаре и Самарской области. Название «Первенец» отсылает к теме начала и первого появления — образу, в котором личное переживание соединяется с мотивом рождения нового.
Виктория Линда Аксенова, «Morning coffee», 2023 год
Виктория Линда Аксенова называет свое направление — «позитивная живопись». Художница стремится находить красоту в повседневности и превращать обычные мгновения в повод для радости. Картина «Morning coffee» — образ маленького повседневного ритуала, в котором есть место паузе, вниманию к себе и простым удовольствиям.
Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Архивы пресс-служб
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