Искусство, которое поможет сохранить город: в Самаре пройдет благотворительный аукцион «Время сохранять»

Мария Иванова, единственная в России женщина-аукционист, коммерческий директор девелоперской компании «Альянс-Менеджмент»

Мы очень благодарны художникам и коллекционерам за то, что они поддержали инициативу и предоставили свои работы! Мы постарались, чтобы на благотворительном аукционе не было простых символических лотов — каждая из 12 работ имеет высокую художественную ценность помноженную на биографию и имя каждого автора.



Хочу сказать, что посещение благотворительного аукциона — это прекрасная возможность для городских пассионариев и любителей современного искусства купить качественное искусство по «благотворительному эстимейту» и, конечно, принять участие в сохранении исчезающей Самары. Мы не только сбережем историю, но и напишем новую: имена всех победителей аукциона будут размещены на специальной памятной табличке на Доме купца Кожевникова.