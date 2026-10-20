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Искусство

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Виниловая мистика: в Доме рока «Звезда» пройдет лекция о King Crimson

Готовимся к культурному дайвингу: в эту среду, в семь вечера, в Доме рока «Звезда» будем слушать и обсуждать King Crimson (а если быть точнее, их мистический дебютник In the Court of the Crimson King!). 

Не будем ограничиваться только прослушиванием: обсудим феномен самой группы, ее влияние, а также попытаемся раскрыть тайны философии настоящего мистика от рок-музыки — Роберта Фриппа. Ставить пластинку и говорить о музыкальном будет Алексей Тилли.

Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Архивы пресс-служб

Фото:
Доме рока «Звезда»

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