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Искусство

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Пройти жизнь заново: в Самаре состоится дрейф-перформанс Саввы Зорина

Ровно 30 лет спустя актер театра драмы Савва Зорин приглашает на личное: в этот понедельник он предлагает пройти вместе с ним маршрут от ворот родильного отделения до подъездной двери родного дома. Первый акт пройдет на Аэродромной в шесть вечера, второй — на Полевой в половину восьмого вечера

Это дрейф-перформанс (в двух действиях!): сначала — выход из точки, где все началось, затем — дорога к дому. Между ними будет пауза для тех, кто захочет присоединиться по пути. Можно пройти весь маршрут, прийти позже или завершить. Здесь не нужно успеть к кульминации — само движение и есть событие.

Никакого застолья и привычного сценария дня рождения. Вместо них — город, личная история и возможность на время посмотреть на знакомые улицы как на часть чужой биографии.

Текст: Анжелика Чернышова 
Фото: Анна Кокшарова 

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