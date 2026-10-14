Как жили, творили и мечтали в Куйбышеве: в особняке Клодта откроется выставка «Куйбышев. Время молодых»

Каким был Куйбышев в 1960-е — начале 1980-х? Городом больших строек, черно-белых фотографий, детских рисунков и насыщенной культурной жизни. Все это смотрим в эту среду в особняке Клодта на выставке «Куйбышев. Время молодых».

В экспозиции фотографии из частных собраний и музейных архивов соседствуют с нарядами из коллекции Ольги Казак, игрушками и рисунками воспитанников изостудии Нины Иевлевой.

Отдельный раздел посвящен Городскому молодежному клубу ГМК-62: снимки и воспоминания Владимира Емеца рассказывают о танцах, джазе, фотоклубе, фестивалях (и выступлениях Владимира Высоцкого и Роберта Рождественского!). В каминном зале покажут графику Павла Якушева о строительстве ВАЗа, метро, элеватора и крупных предприятий — с людьми труда в центре индустриальных пейзажей.

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Архивы пресс-служб