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Искусство

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Женщины, создавшие пространство: в Третьяковке в Самаре пройдет лекция о (женском!) взгляде на архитектуру

Фабрика-кухня продолжает оставаться не просто архитектурным памятником, а живой лабораторией для смелых художественных экспериментов: в этот четверг в Третьяковке в Самаре пройдет презентация итогов арт-резиденции «Художник +». Главным героем и исследователем этого сезона стала художница из Санкт-Петербурга (и стипендиат фонда V–A–C!) Ярослава Комиссарова. В свою самарскую резиденцию она приехала с четкой задачей — погрузиться в личность архитектора Екатерины Максимовой, создавшей проект здания Фабрики-кухни, ее судьбу и способ, объединяющий конструктивизм с человеческим масштабом.

Компанию Ярославе на встрече составит самарский архитектор, кандидат наук и сооснователь «link.bureau» Рената Насыбуллина. Вместе они представят результаты исследования, воплощенного в инсталляциях и скульптурных группах, а главное — обсудят, как исторический контекст и женский взгляд на архитектуру прошлого века интегрируются в художественные практики.

Текст: Анжелика Чернышова 
Фото: Архивы пресс-служб 

Фото:
Третьяковке в Самаре

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