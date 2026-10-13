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Искусство

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Язык искусства (и мозаики!) универсален: в Галерее «Виктория» запустили серию мастер-классов для глухих и слабослышащих посетителей

Трогательно признаемся: понять искусство можно без лишних слов! В Галерее «Виктория», в рамках выставки «Исчезающие сообщения» проходит серия мастер-классов по мозаике для глухих и слабослышащих посетителей. Участники начнут с кураторской медиации по экспозиции, чтобы в деталях рассмотреть мозаичные приемы мастера, а затем под руководством экспертов освоят азы: от сборки рисунка и выкладки до финальной затирки швов.

Ближайший мастер-класс состоится в следующую субботу в три часа дня. Вместе с художницей Катей Зобниной гости поработают с битой плиткой и увидят красоту в обыденном. 

Текст: Анжелика Чернышова 
Фото: Архивы пресс-служб

Фото:
Галерее «Виктория»

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