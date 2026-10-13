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Искусство

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Готовимся к культурному взлету: в Третьяковке в Самаре откроется выставка «Воображаемый космос»

Выходим за пределы орбиты (не покидая город!): 30 октября в Третьяковке в Самаре открывается выставка «Воображаемый космос»

Экспозиция объединит шедевры Казимира Малевича (включая версию «Черного квадрата» 1929 года!), Василия Кандинского, Архипа Куинджи, Виктора Васнецова и Наталии Гончаровой. Выставка будет поделена на четыре смысловых блока — от «Звездного неба над головой» и «Геометрии бесконечности» до визионерских проектов летающих городов и фантазий о встрече с инопланетным разумом. 

Для тотального погружения в атмосферу невесомости специально для каждого зала была написана авторская музыка и подготовлена отдельная лекционная программа, серия мастер-классов и занятий. Сопровождать гостей в их путешествии к звездам будет гид на базе нейросети!

Текст: Анжелика Чернышова 
Фото: Архивы пресс-служб 

Фото:
Третьяковке в Самаре

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