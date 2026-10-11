Шьем авангард: в Третьяковке в Самаре открывается проект «Швейный цех»

Изучаем историю производственной формы, меняем привычный шопинг на авангардную мастерскую и садимся за швейную машинку (даже если никогда этого не делали!): с 20 октября в Третьяковке в Самаре открывается проект «Швейный цех».

Участники изучат эстетику знаменитой прозодежды (1920–1930-х годов!), а затем перейдут к разработке собственных дизайнерских вещей. Под руководством модельера-конструктора Елены Ерохиной гости придумают и сошьют фартук, косынку и поясную сумку.

Кажется, самый концептуальный фэшн-план на эту осень найден!

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Архивы пресс-служб