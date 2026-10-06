Архитектурно выстраиваем диалог: в Галерее «Виктория» пройдет паблик-ток «Изображая модернизм»

Перестаем видеть в советских зданиях лишь «типовую застройку» и учимся считывать магию строгих линий: 23 октября в Галерее «Виктория» пройдет паблик-ток «Изображая модернизм» вместе с Юрием Пальминым и Севой Выводцевым.

Юрий Пальмин известен как преподаватель Московской архитектурной школы (снимал здания для книг о Москве, Алма-Ате, Ленинграде и Ереване!), автор съемок для Vogue, AD Magazine, World Architecture и Domus. Его собеседником станет креативный директор агентства «ТРУД» Сева Выводцев — автор блога Soviet Samara и создатель серии плакатов, посвященных архитектуре модернизма. На встрече они обсудят что объединяет и отличает советский модернизм в этих городах, как сходства и различия влияют на их работу фотографа (плюс художника!), и поделятся грядущими планами.

Модератором выступит Дарья Волкова, искусствовед, куратор научно-просветительского направления Галереи «Виктория».

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Архивы пресс-служб