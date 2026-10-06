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Искусство

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Разгадываем медные (звездно-ленинградские) ребусы: в «ЗИМ Галерее» открывается выставка Сергея Бугаева «Африки»

Мальчик Бананан из фильма «Асса» и главная звезда ленинградского андеграунда 1980-х едет в Самару: 8 октября, в половину седьмого вечера, в «ЗИМ Галерее» открывается выставка Сергея Бугаева «Африки». Смотрим на Сергея в новом амплуа: автор привозит концептуальный и (философски!) насыщенный проект «Ребусы»

Медиумом для авторской алхимии «Африки» стала обработанная медь. Медные пластины темнеют, покрываются патиной и меняются под воздействием среды прямо на наших глазах — словно сами изображения проступают из глубины металла под действием физического времени. Кураторами проекта выступят сам Сергей Бугаев, Руфина Амирханова (из Музея искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков!) и коммерческий директор Мария Иванова

Составляем идеальный план на ближайшие два дня: сначала рассматриваем медные «Ребусы», а в семь вечера идем на артист-ток с автором. На следующий день меняем локацию и в семь вечера отправляемся в Дом рока «Звезда» на беседу «Через границы», чтобы послушать «Африку», узнать, как ленинградская сцена выстраивала связи с миром, и — фух! — вспомнить Джоанну Стингрей вместе с альбомом Red Wave.

Текст: Анжелика Чернышова 

Фото:
«ЗИМ Галерее» , Дом рока «Звезда»

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