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Цифра дня: на ярмарке молодого современного искусства blazar было продано 49 самарских работ

Они настолько крутые, что пришлось фиксировать в цифрах (между прочем имеют на это полное право!): с 23 по 27 сентября в Москве проходила ярмарка молодого современного искусства blazar, где были представлены работы самарских художников. 

За пять дней работы павильоны посетили более 33 тысяч человек, и Самара довольно хорошо пошумела. Суммарно две локальные площадки — Галерея «Виктория» и SPACE13 gallery — продали 49 работ, подтвердив, что инвестиции в самарский совриск — это горячий тренд сезона!

От Галереи «Виктория» были представлены работы Алексея Журавлева, Антона Антонова и Яны Арбузовой, которая стала абсолютным фаворитом, забрав статус самого продаваемого художника стенда (самая дорогая экспозиция — 140 тысяч рублей!). Всего «Виктория» сделала 19 продаж. Команда SPACE13 gallery ответила также эффектно: 30 проданных произведений от Германа Инги, Ксении Кабачек, Марины Нико и Руслана Нургалиева. Именно Руслан возглавил топ по количеству чеков, а работа Марины Нико под названием «Загружается» стала самым дорогим лотом в копилке галереи — 340 тысяч рублей. 

Текст: Анжелика Чернышова 
Фото: Ксения Glossa

Фото:
blazar, Галерея «Виктория» , SPACE13 gallery

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