Новый арт-спот старой Самары: «Том Сойер Фест» открывает мозаичное панно

Радуемся культуре бережного отношения и идем смотреть на нее вживую: в этот четверг, в Саду наличников пройдет открытие мозаичного панно «Цветы в саду наличников». Важно: арт-объект — результат (кропотливого!) труда волонтеров движения «Том Сойер Фест», выполненного при поддержке грантового конкурса «Дом культуры», запущенного компанией «Логика молока» совместно с администрацией Самары.

За визуализацию и реализацию проекта отвечали координатор проекта, художница Ольга Введенская и художница Татьяна Покасова, а также координатор «Том Сойер Феста» Антон Черепок.

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: социальные сети группы «Том Сойер Фест-Самара»