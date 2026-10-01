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Искусство

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Новый арт-спот старой Самары: «Том Сойер Фест» открывает мозаичное панно

Радуемся культуре бережного отношения и идем смотреть на нее вживую: в этот четверг, в Саду наличников пройдет открытие мозаичного панно «Цветы в саду наличников». Важно: арт-объект — результат (кропотливого!) труда волонтеров движения «Том Сойер Фест», выполненного при поддержке грантового конкурса «Дом культуры», запущенного компанией «Логика молока» совместно с администрацией Самары

За визуализацию и реализацию проекта отвечали координатор проекта, художница Ольга Введенская и художница Татьяна Покасова, а также координатор «Том Сойер Феста» Антон Черепок

Текст: Анжелика Чернышова 
Фото: социальные сети группы «Том Сойер Фест-Самара»

Фото:
«Том Сойер Фест»

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