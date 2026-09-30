Марина Дворянчикова: «От одного слова часто зависит, сможет ли человек вообще выполнить элемент, поэтому я всегда держу в голове арсенал синонимов»

«Наставничество обязывает педагога быть психологом и тонко чувствовать, в чем именно нуждается исполнитель»

Что вы переняли от своих наставников, а что решительно оставили под грифом «табу»?

В моем случае кнута было значительно меньше, чем пряника. Все дело в том, что преподаватели прекрасно понимали, насколько легко сломать юного артиста, если не знать, что именно является для него мощнейшей мотивацией. К великому счастью, я была понята своими учителями: мне всегда было важно получать заслуженное одобрение. Кто-то может продуктивно и систематически работать, что называется, «на злости», но не я.

В советские годы тарификация была привычным делом, благодаря ей коллектив театра увеличивал гонорары артистов. История была довольно массовой, однако кого-то из артистов могли попросить подождать. И, признаться честно, со мной такое тоже случилось, хоть и скорее как исключение из правил… Я искренне верила, что достойна повышения, и волею судьбы ближайший спектакль отработала превосходно — особенно хорошо получились самые сложные элементы. И после мне сказали: «Ну, да, можешь!» Кто знает, как бы себя повел другой артист в такой ситуации… Наставничество обязывает педагога быть психологом и тонко чувствовать, в чем именно нуждается исполнитель.

«Подобрать хвост», «стоять у воды», «разбить пальцы» — в балетной сфере много специфического сленга. Есть ли у вас личные наработки или любимые метафоры?

Это своего рода проявление смекалки в образовательном процессе. Раньше была распространена практика советов от более опытных коллег: они могли абсолютно спокойно подойти после репетиции и что-то порекомендовать. Если отбросить редкие проявления тщеславия, в целом это позволяло разобрать движения многопланово и детально. Это всегда был свежий взгляд на ситуацию. Более того, коллега по цеху погружен с тобой в одно состояние и может донести до тебя какие-то физические решения — например, какая именно мышца поможет вывернуть пятку. Организм ведь как паровоз: все соединено и двигается друг за другом!

Именно это и стало для меня важным аспектом при формировании своего подхода к ученикам. Одни и те же слова по‑разному резонируют с каждым учеником: в них кто‑то считывает поддержку, кто‑то — требование, а для кого‑то они становятся барьером. От одного слова очень часто зависит, сможет ли человек вообще выполнить элемент, поэтому я всегда держу в голове целый арсенал синонимов — слово для каждого имеет свой эмоциональный вес. Так и рождаются яркие метафоры.

Однажды на уроке мы отрабатывали фуэте — виртуозное вращение на одном месте. В первой позиции руки танцовщицы образуют круг на уровне середины туловища — и именно это положение помогает «собрать себя», чтобы затем выполнить быстрый оборот.

Это ощущение я смогла передать через метафору — сравнила движение со спасательным кругом. Руки держат тебя на нужном уровне, будто на плаву. И это удивительно сработало!

Чем новое поколение балерин принципиально отличается от прошлых?

В балете огромное внимание уделяется художественному и чувственному подтексту. Невозможно представить исполнение произведения, которое ты не понимаешь и уж тем более не читал. Для молодого артиста особая сложность — показать чувства, которые он, возможно, еще не испытывал в полной мере. Именно поэтому неотъемлемой частью учебного процесса становится развитие фантазии: мой долг — подать ученикам произведение так, чтобы они могли сначала разбудить фантазию, прожить образ изнутри, а уже через это расширить свой кругозор и глубже понять эпоху, сюжет и мотивы героя.

И с фантазией, казалось бы, не должно возникать проблем, но современное поколение детей предпочитает реальным игрушкам виртуальные. Полагаю, именно это становится катализатором пассивного воображения. Раньше ведь мы сами изображали повадки своих кукольных «дочек» и ежедневно придумывали новые обстоятельства их жизни. Это был настоящий театр! Так появилось поколение «кукольных спектаклей». Сегодня же я провоцирую учеников высказывать как можно больше своих мыслей и переживаний относительно постановок, даже если они не совсем правильные.

Кроме того, я не умею и не стремлюсь хитрить: работа с большим классом детей диктует свои правила. В приоритете — мгновенная реакция на ошибку, чтобы у ребенка сразу сработала правильная мышечная память. Выражения порой приобретают армейскую выправку — звучат как приказ. Ученики могут воспринимать мои замечания как строгие, но именно этот импульс дает результат. Раньше дети были устойчивее к критике, и в этом нет ни плохого, ни хорошего. Дети — это всегда отражение времени, в котором они живут. По ним можно сверять эпохи!