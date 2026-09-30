Молчим, чувствуем и слушаем: Надя Ковба открывает три иммерсивных проекта в «ЗИМ Галерее»

Важно, что три проекта находятся в одном пространстве, но при этом каждый существует абсолютно самостоятельно. Это не три части одной выставки в привычном смысле, а три разных опыта, которые можно прожить последовательно, проходя их как своеобразный маршрут от одного состояния к другому.

Я открываю эти проекты в Самаре, потому что родилась в этом городе и нежно его люблю. Мой принцип — убрать дистанцию между зрителем и холстом, а мои проекты — это пространства, где человек встречается с самим собой в совершенно новой обстановке, где он может иначе почувствовать и прожить эмоции.

Это еще и способ говорить с людьми о современном искусстве без сложных заумных объяснений. Не обязательно сначала все логически понять, чтобы почувствовать. Иногда сначала нужно просто пропустить искусство через себя, а осознание и понимание придут уже позднее. Здесь невозможно ошибиться: нет верного или неверного восприятия (или правильного выставочного маршрута, создаем его сами!), как нет и таковой трактовки. Самый важный персонаж проектов — это сам зритель. Именно он своим присутствием, своими чувствами и своей личной историей каждый раз заново создает этот неповторимый опыт.