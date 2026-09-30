Молчим, чувствуем и слушаем: Надя Ковба открывает три иммерсивных проекта в «ЗИМ Галерее»

Без лишних слов — просто доверяем себе (и чувствам!): в эту среду, в «ЗИМ Галерее» открываются три иммерсивных проекта Нади Ковбы. Забываем про классические картины в багетно-массивных рамах: здесь живопись, световая магия, авторский саунд-дизайн (это ваушный симбиоз: Надя работала совместно с музыкантами над каждой экспозицией!) и сама архитектура пространства сольются в иммерсивное переживание, даря гостям редкую возможность замедлиться и выдохнуть. А помимо такого важного дела есть возможность лично познакомиться с автором выставки.
Собака.ru (накануне арт-премьеры!) расспросила художницу о концепции проектов «Путь», «Восемь комнат» и «Тишина», а также о том, почему в этом случае с искусством нет и не может быть правильных инструкций.
Надя Ковба, художник-абстракционист, член Евразийского союза художников
Важно, что три проекта находятся в одном пространстве, но при этом каждый существует абсолютно самостоятельно. Это не три части одной выставки в привычном смысле, а три разных опыта, которые можно прожить последовательно, проходя их как своеобразный маршрут от одного состояния к другому.
Я открываю эти проекты в Самаре, потому что родилась в этом городе и нежно его люблю. Мой принцип — убрать дистанцию между зрителем и холстом, а мои проекты — это пространства, где человек встречается с самим собой в совершенно новой обстановке, где он может иначе почувствовать и прожить эмоции.
Это еще и способ говорить с людьми о современном искусстве без сложных заумных объяснений. Не обязательно сначала все логически понять, чтобы почувствовать. Иногда сначала нужно просто пропустить искусство через себя, а осознание и понимание придут уже позднее. Здесь невозможно ошибиться: нет верного или неверного восприятия (или правильного выставочного маршрута, создаем его сами!), как нет и таковой трактовки. Самый важный персонаж проектов — это сам зритель. Именно он своим присутствием, своими чувствами и своей личной историей каждый раз заново создает этот неповторимый опыт.
Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Надя Ковба, архивы пресс-служб
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