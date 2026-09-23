Выйти за рамки фона: в филиале Третьяковки в Самаре откроется выставка «Ловушка пейзажа»

Растворяемся в Волге и попадаем в арт-западню: в этот четверг (а это уже завтра!), в филиале Третьяковки в Самаре откроется выставка «Ловушка пейзажа». Экспозиции — итог трехмесячной работы Лаборатории самарских художников (плюс диалог с ранее представленной выставкой «Состояние потока. Волга в русском искусстве»!).

В проекте приняли участие локальные художники: Ольга Филимонова, Алексей Журавлев, Кристина Сырчикова, Надежда Розенцвайг, Екатерина Оленина, Кирилл Гуров, Мария Самойлова, Алексей Коньков и Наталья Шульгина. Они связали наследие отечественной живописи и общую географию реки с современным контекстом, где Волга предстает как хранилище человеческой памяти и подвижная граница между повседневностью и мифом, а привычный ландшафт перестает быть фоном и мгновенно затягивает наблюдателя в свою «ловушку».

Успеваем окунуться до 15 ноября!

Фото: Архивы пресс-служб