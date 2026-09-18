Элеватор переехал во двор Фабрики-кухни: рассказываем, как арт-объект стал частью филиала Третьяковской галереи в Самаре

Элеватор — один из моих любимейших объектов в Самаре. Это ключевая доминанта стрелки рек Волги и Самары, мощный символ города как хлебной столицы и в целом потрясающий памятник модернизма и брутализма. Я невероятно рад, что он наконец получил охранный статус, защищающий его от сноса, и счастлив, что принимал в этой борьбе посильное участие.

Очень символично показать его именно здесь — внутри Фабрики-кухни: это здание тоже когда-то висело на волоске от уничтожения, а сегодня стало главной точкой притяжения для самарцев и гостей города.

Искренне желаю элеватору такой же — а может, и еще более грандиозной судьбы. Уверен, рано или поздно мы сможем спокойно приходить к нему, подниматься на крышу с ее потрясающей панорамой, а внутри появится сильный культурный проект, абсолютно достойный этого выдающегося масштаба. Огромное спасибо авторам, создавшим этот арт-объект, и всем неравнодушным людям, которые продолжают отстаивать самарский элеватор.