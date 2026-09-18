Элеватор переехал во двор Фабрики-кухни: рассказываем, как арт-объект стал частью филиала Третьяковской галереи в Самаре

Элеватор во дворе Фабрики-кухни — это не сон, а наш любимый самарский символизм в действии (и мы в него верим!). Знаменитый арт-объект «Падающий Пизанский Самарский элеватор» студии NOῨD из «Галереи 419» не отправился на склад после закрытия выставки «Цветы, хлеб и космос», а переехал во двор филиала Третьяковки в Самаре.
Директор филиала Третьяковской галереи в Самаре Михаил Савченко, креативный директор кластера «Дом 77» и сооснователь «Галереи 419» Лаура Синанян и сооснователь студии NOῨD Серафима Тельканова рассказали Собака.ru, как родилась эта коллаборация и почему этот переезд важен для всего города.
Михаил Савченко, директор филиала Третьяковской галереи в Самаре
Элеватор — один из моих любимейших объектов в Самаре. Это ключевая доминанта стрелки рек Волги и Самары, мощный символ города как хлебной столицы и в целом потрясающий памятник модернизма и брутализма. Я невероятно рад, что он наконец получил охранный статус, защищающий его от сноса, и счастлив, что принимал в этой борьбе посильное участие.
Очень символично показать его именно здесь — внутри Фабрики-кухни: это здание тоже когда-то висело на волоске от уничтожения, а сегодня стало главной точкой притяжения для самарцев и гостей города.
Искренне желаю элеватору такой же — а может, и еще более грандиозной судьбы. Уверен, рано или поздно мы сможем спокойно приходить к нему, подниматься на крышу с ее потрясающей панорамой, а внутри появится сильный культурный проект, абсолютно достойный этого выдающегося масштаба. Огромное спасибо авторам, создавшим этот арт-объект, и всем неравнодушным людям, которые продолжают отстаивать самарский элеватор.
Лаура Синанян, креативный директор кластера «Дом 77» и сооснователь «Галереи 419»
Еще во время монтажа выставки появлялись мысли: «А что дальше?». Очень хотелось, чтобы инсталляция продолжала жить и после завершения экспозиции. Помню, первой локацией, куда я мечтала её пристроить, сразу была Третьяковская галерея в Самаре.
Когда выставка подходила к концу, я списалась с Симой — узнать, думали ли они о дальнейшей судьбе объекта. Параллельно написала Ира Фишман: оказалось, они тоже рассматривают несколько вариантов, но в итоге единодушно остановились на Третьяковке. Мы даже планировали выложить пост: «Элеватор ищет новый дом», но новость уже сама дошла до культурных институций: директор самарского филиала Михаил Савченко проявил инициативу и предложил забрать работу во двор музея. Буквально на следующий день после закрытия выставки мы уже начали демонтаж и перевозку на новую площадку.
Для меня принципиально важно, чтобы выставочные объекты не утилизировались сразу после окончания проекта, а обретали вторую жизнь в новом контексте. С «Падающим Пизанским Самарским элеватором» все сложилось идеально. Ведь эта инсталляция привлекала внимание к судьбе реального памятника. И то, что прямо во время работы выставки сам элеватор официально включили в реестр объектов культурного наследия, делает продолжение жизни арт-объекта особенно ценным и символичным.
Серафима Тельканова, сооснователь студии NOῨD
Мы очень рады, что история нашей инсталляции «Падающий Пизанский Самарский элеватор» не завершилась в «Галерее 419» и теперь получает продолжение в новой локации. Для нас особенно ценно, что она переезжает во двор Фабрики-кухни — объекта, который сам по себе является важной частью архитектурного наследия Самары.
Нам хотелось обратить внимание широкой общественности к необходимости сохранения элеватора, его архитектурной ценности и истории, поэтому новое место кажется нам очень символичным. Здесь история элеватора переплетается с историей Фабрики-кухни, которую удалось отстоять и вернуть в городскую жизнь. Для нас эта связь особенно важна.
Красной нитью через всю эту историю проходит имя Виталия Стадникова, который многое сделал для спасения Фабрики-кухни, а впоследствии боролся и за сохранение элеватора. Поэтому особенно символично, что сегодня два этих объекта оказываются связаны не только общей историей, но и физически — в одном пространстве.
Фото: Архивы пресс-служб
Комментарии (0)