Сумеречный дрейф: в Галерее «Виктория» открывается выставка о природных объектах в тени

Где-то издалека слышится знакомое «хоахоахоа» (только теперь не в фильме, а в экспозициях!): в это воскресенье в Галерее «Виктория» открывается выставка «\/0^|^: примеры объектов и природных явлений, которые можно случайно увидеть, прогуливаясь в сумерках».

Представитель проекта — Михаил Чувакин — художник из Владивостока, второй резидент мастерских. Вдохновившись пластикой вечерних улиц, тенями и фактурами Самары во время городских дрейфов, автор впервые вышел на визионерский большой формат, применив совершенно новые для себя материалы оттиска и техники печати.

Успеваем ознакомиться с квази-культурой и мифологией до 27 сентября!

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Ксения Глосса, Михаил Чувакин