Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Сумеречный дрейф: в Галерее «Виктория» открывается выставка о природных объектах в тени

Где-то издалека слышится знакомое «хоахоахоа» (только теперь не в фильме, а в экспозициях!): в это воскресенье в Галерее «Виктория» открывается выставка «\/0^|^: примеры объектов и природных явлений, которые можно случайно увидеть, прогуливаясь в сумерках».

Представитель проекта — Михаил Чувакин — художник из Владивостока, второй резидент мастерских. Вдохновившись пластикой вечерних улиц, тенями и фактурами Самары во время городских дрейфов, автор впервые вышел на визионерский большой формат, применив совершенно новые для себя материалы оттиска и техники печати.

Успеваем ознакомиться с квази-культурой и мифологией до 27 сентября!

Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Ксения Глосса, Михаил Чувакин 

Фото:
Галерее «Виктория»

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: