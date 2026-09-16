Совриск скорее жив чем мертв (или наоборот?): Сергей Баландин препарирует современное российское искусство в La Volte

Пока одни в соцсетях хоронят отечественную культуру, другие занимаются активным арт-шопингом на ярмарках типа Cosmoscow и делают ставки на дерзких новичков. Что на самом деле творится с российским совриском прямо сейчас — клиническая смерть или скрытый тектонический сдвиг — будем выяснять уже в это воскресенье в компании арт-критика, куратора и интеллектуального провокатора Сергея Баландина.

Камерная лекция, организаторами которой выступают представительницы арт-клуба «Худрук», пройдет в ресторане La Volte — начало в три часа дня.



Фото: Архивы пресс-служб