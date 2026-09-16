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Искусство

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Совриск скорее жив чем мертв (или наоборот?): Сергей Баландин препарирует современное российское искусство в La Volte

Пока одни в соцсетях хоронят отечественную культуру, другие занимаются активным арт-шопингом на ярмарках типа Cosmoscow и делают ставки на дерзких новичков. Что на самом деле творится с российским совриском прямо сейчас — клиническая смерть или скрытый тектонический сдвиг — будем выяснять уже в это воскресенье в компании арт-критика, куратора и интеллектуального провокатора Сергея Баландина

Камерная лекция, организаторами которой выступают представительницы арт-клуба «Худрук», пройдет в ресторане La Volte — начало в три часа дня. 

Фото: Архивы пресс-служб

Фото:
«Худрук»

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