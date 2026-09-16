Безымянка по кусочкам: в пространстве «Кабинет» пройдут презентация зина «Добро пожаловать на Безу» и выставка коллажей

Нарезать заводскую романтику на кусочки и склеить из этого честное признание в любви к самому характерному району Самары! В эту субботу, 19 сентября, в пространстве «Кабинет» покажут результаты августовского коллажного воркшопа — выставку работ и новенький зин «Добро пожаловать на Безу».

Чтобы закрепить эффект погружения в независимый самиздат, хозяйка «Кабинета» Анастасия Альбокринова достанет из закромов свою зин-библиотеку — с редкими арт-буками о городах, спальниках, дрейфах и урбанистических исследованиях со всего мира.

Всех ждут с двух до четырех дня!

Фото: Архивы пресс-служб