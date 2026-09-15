От Айвазовского до Емельяновой: Галерея «Виктория» и фонд V–A–C открывают выставку «Идите по моему следу»

Дождались: 24 сентября в Галерее «Виктория» открывается выставка «Идите по моему следу», исследующая диалог самарских художников с мировым художественным контекстом.

Кураторы проекта — Анастасия Альбокринова из «Виктории» и Игорь Волков из Государственной Третьяковской галереи — предлагают взглянуть на галерею как на порт, где бросают якорь и трансатлантические арт-лайнеры, и наши (волжские!) корабли.

Экспозиция объединит более 30 знаковых работ из коллекций фонда V–A–C, самой «Виктории» и частных самарских собраний. Имена максимально разноплановые: от Ивана Айвазовского, Алигьеро Боэтти, Пьеро Мандзони и Люси Маккензи до Кирилла Гурова, Дарьи Емельяновой, Владимира Логутова, Александра Филимонова — и не только!

Выставка займет сразу два этажа — Зал B и C — и продлится до 14 февраля 2027 года.



Фото: Архивы пресс-службы