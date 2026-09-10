Штормовое предупреждение: в Самару едет заведующая сектором новейших течений Государственной Третьяковской галереи Наталья Сидорова

Была ли «Саратовская школа» реальным феноменом или это красивый миф, придуманный коллекционерами? За ответом идем в Третьяковку в Самаре 12 сентября в четыре часа дня (внимание: к нам приезжает заведующая сектором новейших течений Государственной Третьяковской галереи Наталья Сидорова!).

Готовимся к мощному погружению в речной код русской живописи: от тихого символизма Виктора Борисова-Мусатова до бунтарских выплесков художников «Голубой розы». Никакого скучного академизма — только редкие факты и возможность посмотреть на Волгу глазами главных новаторов прошлого века.