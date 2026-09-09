Локально, гаражно и празднично: идем поздравлять с пятилетием галерею «Окраина»

Они решили не ограничиваться галерейным пространством, а создать арт-заповедник под открытым небом с помощью привычного гаражного массива (и продолжают это творить уже 5 лет!). В эту субботу уличная галерея «Окраина» отпразднует юбилей: гостей ждут арт-медиация и прогулка с презентацией новых арт-объектов. Готовимся смотреть на 120 работ от 95 художников из 13 регионов России с идеологом и куратором галереи — Артом Абстрактовым.

Попасть на день рождения проекта можно по предварительной записи через личные сообщения Арту Абстрактову либо в сообщество «Аксометрия ЛАБ».

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Архивы пресс-служб