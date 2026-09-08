Цифра дня: 26 работ самарских художников ушли в частные коллекции на ярмарке Cosmoscow

Самарский арт есть не только у нас дома! На международной ярмарке Cosmoscow стенды Галереи «Виктория» и SPACE13 gallery были на высоте. В общей сложности коллекционеры приобрели 26 произведений локальных авторов.

Галерея «Виктория» зафиксировала общую выручку стенда в 1 000 000 рублей. Целых 12 работ Дины Богусоновой и Святослава Таранова обрели новых владельцев.

Команда SPACE13 gallery показала не менее мощный результат: на ярмарке было продано 14 работ представленных ими художников (Марина Нико, Мария Стадник и Александр Филимонов!). Одной из самых дорогих проданных единиц всей ярмарки стала работа Александра Филимонова «Я ВЫБИРАЮ ТОРТ» — она ушла за впечатляющие 450 000 рублей.

Фото: Дина Богусонова