От первой карты Самары до личных вещей Альфреда фон Вакано: в музее Алабина откроется выставка «От крепости до мегаполиса»

Теперь есть возможность путешествовать во времени (начинаем с этой субботы!): в музее Алабина откроется выставка «От крепости до мегаполиса». Экспозиция предлагает по-новому взглянуть на эволюцию города, проследив его путь от скромной деревянной волжской крепости до одного из крупнейших и стильных мегаполисов страны.

В основе этого амбициозного проекта — подлинные артефакты, которые десятилетиями хранились в частных собраниях и только сейчас (впервые!) выходят в свет.

Предупреждаем, глаза разбегутся: гостей ждут первая карта с изображением Самары, все три сохранившиеся гравюры XVII–XVIII веков, купеческая реклама и даже самарская тушенка времен Первой Мировой войны. Особой ценностью обладают личные вещи Альфреда фон Вакано и генерала Каппеля.

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Архивы пресс-служб