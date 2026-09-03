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Искусство

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От первой карты Самары до личных вещей Альфреда фон Вакано: в музее Алабина откроется выставка «От крепости до мегаполиса»

Теперь есть возможность путешествовать во времени (начинаем с этой субботы!): в музее Алабина откроется выставка «От крепости до мегаполиса». Экспозиция предлагает по-новому взглянуть на эволюцию города, проследив его путь от скромной деревянной волжской крепости до одного из крупнейших и стильных мегаполисов страны.

В основе этого амбициозного проекта — подлинные артефакты, которые десятилетиями хранились в частных собраниях и только сейчас (впервые!) выходят в свет. 

Предупреждаем, глаза разбегутся: гостей ждут первая карта с изображением Самары, все три сохранившиеся гравюры XVII–XVIII веков, купеческая реклама и даже самарская тушенка времен Первой Мировой войны. Особой ценностью обладают личные вещи Альфреда фон Вакано и генерала Каппеля

Текст: Анжелика Чернышова 
Фото: Архивы пресс-служб 

Фото:
музее Алабина

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