Десять лет концептуальной фотографии: в Галерее «Виктория» откроется выставка «Щель под камнем»

Школа проектной фотографии Кристины Сырчиковой отмечает важный рубеж — десять лет работы! По случаю юбилея ученики, выпускники и друзья куратора подготовили в Галерее «Виктория» выставку «Щель под камнем», посвященную поиску безопасного места как во внешнем мире, (так и внутри себя!).

Ядро выставки — произведения начинающих и уже практикующих авторов. Свои арт-высказывания представят художники из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калуги и других городов. Обещают удивить: помимо классических фотосерий зрители изучат авторские зины, концептуальные объекты и объемные инсталляции. Успеваем проанализировать «срез» современной отечественной фотографии до 15 сентября!

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Роберт Шестёркин