Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

Десять лет концептуальной фотографии: в Галерее «Виктория» откроется выставка «Щель под камнем»

Школа проектной фотографии Кристины Сырчиковой отмечает важный рубеж — десять лет работы! По случаю юбилея ученики, выпускники и друзья куратора подготовили в Галерее «Виктория» выставку «Щель под камнем», посвященную поиску  безопасного места как во внешнем мире, (так и внутри себя!). 

Ядро выставки — произведения начинающих и уже практикующих авторов. Свои арт-высказывания представят художники из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Калуги и других городов. Обещают удивить: помимо классических фотосерий зрители изучат авторские зины, концептуальные объекты и объемные инсталляции. Успеваем проанализировать «срез» современной отечественной фотографии до 15 сентября!

Текст: Анжелика Чернышова 
Фото: Роберт Шестёркин

Фото:
Галерее «Виктория»

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: