Освобождая живопись от среды: в «ЗИМ Галерее» открылась выставка «Искусство без интерьера»

Что остается от восприятия, когда привычное бытовое пространство вокруг исчезает? Об этом рассказывают в «ЗИМ Галерее» (прямо сейчас!): идем на выставку «Искусство без интерьера» (если коротко — изучаем, что делает изображение по-настоящему живым, когда оно полностью освобождено от декоративной задачи!). Здесь картины не подбираются под цвет стен или мебель — напротив, они сами создают пространство вокруг себя, становясь независимыми носителями эмоций, тишины и мощного личного присутствия.

Экспозиционный масштаб впечатляет! В проекте принимают участие 26 художников: Дмитрий Гилен, Михаил Шульпин, Оксана Стогова, Ольга Мельникова, Ваагн Микаелян, Алсу Амри, Надя Ковба, Мария Романова, Дина Терентьева, Екатерина Коталевская, Анна Ножкина, Дарья Капылова, Екатерина Эдельман, Анна Афанасьева, Анна Гуськова, Ксения Вороничева, Марина Кейлина, Юлия Новоженина, Алсу Бирюкова, Елена Кабанова, Наталья Новикова, Анна Лепихова, Юлия Воронцова, Елена Сторокожева, NGC_1797 и — фух! — Nata St. Art.

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Архивы пресс-служб