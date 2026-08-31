От брутализма Парижа до исторической Самары: идем на лекцию во двор «Дома птиц»

Самарская дворовая культура продолжает трансформироваться в интеллектуальный и стильный лекторий: в этот четверг, в семь вечера, во дворе «Дома птиц» пройдет (пожалуй, самая брутальная!) лекция сезона — «Бетонное безумие Большого Парижа». Архитектор Ира Фишман (с комментариями Виталия Стадникова!) растолкует, как французская столица экспериментировала с бетоном, масштабами и новыми формами жилой среды в XX веке, превращая градостроительство в непаханое поле идей.

Одеваемся потеплее, берем кофе или чай и настраиваемся на глубокий архитектурный разговор.

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Архивы пресс-служб