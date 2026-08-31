Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

От брутализма Парижа до исторической Самары: идем на лекцию во двор «Дома птиц»

Самарская дворовая культура продолжает трансформироваться в интеллектуальный и стильный лекторий: в этот четверг, в семь вечера,  во дворе «Дома птиц» пройдет (пожалуй, самая брутальная!) лекция сезона — «Бетонное безумие Большого Парижа». Архитектор Ира Фишман (с комментариями Виталия Стадникова!) растолкует, как французская столица экспериментировала с бетоном, масштабами и новыми формами жилой среды в XX веке, превращая градостроительство в непаханое поле идей. 

Одеваемся потеплее, берем кофе или чай и настраиваемся на глубокий архитектурный разговор.

Текст: Анжелика Чернышова 
Фото: Архивы пресс-служб

Фото:
«Дома птиц»

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: