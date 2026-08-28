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Искусство

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Лисы кофейные! Галерея «Виктория» и Skuratov Coffee запускают выставку Екатерины Коталевской

Новый (и хитренький!) проект Галереи «Виктория» и кофейни Skuratov Coffee на Молодогвардейской открывается уже в эту субботу, 29 августа. Мы про персональную выставку самарской художницы и архитектора Екатерины Коталевской «Прогулка с лисами».

Стены кофейни превратится в пространство для лисьих игр: рыжие персонажи стаями бродят по советским фотографиям, выныривают из-за бумажных деревьев и ведут зрителя в лиминальные зоны — на границу между реальностью, прошлым и вымыслом.

Фото: Архивы пресс-службы

Фото:
Галереи «Виктория», кофейни Skuratov Coffee

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