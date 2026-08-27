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Искусство

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Как пересобрать историю реки: изучаем Волгу (нескучным образом!) на лекции в Галерее «Виктория»

Продолжаем исследовать культурный код региона, на этот раз — через фундаментальное изучение водной артерии страны — Волги: в этот четверг в Галерее «Виктория» выступит Евгений Стрелков (из Нижнего Новгорода!) — художник, куратор ГЦСИ «Арсенал» и автор книги «Формула Волги». 

Про скучные лекции пора забыть, все потому что прикоснемся (буквально!) к истории: спикер представит архивные свидетельства XVIII–XIX веков — от натурфилософских трактатов и поэтических сборников до забытых мемуаров и естественно-научных статей. Эти документы станут отправной точкой для разговора о том, как сакральное знание о реке трансформировалось в современную культуру.

Главная интрига встречи: как сегодня художники превращают пыльные страницы в живое мультимедиа? Евгений расскажет, как исходный книжный материал проходит через цифровую «пересборку», обретая новую жизнь с использованием электронных медиа. 

Текст: Анжелика Чернышова
Фото: Архивы пресс-служб 

Фото:
Галерее «Виктория»

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