Исчезнувшие обсерватории и птичий мегаполис: идем на встречу о поиске ориентиров в филиал Третьяковской галереи в Самаре

Когда искусство объединяется с академической наукой, рождаются самые глубокие городские проекты: в рамках арт-резиденции «Художник +» в филиале Третьяковской галереи в Самаре пройдет встреча (уже сегодня в семь вечера!) с художницей Сашей Кокачевой (участницей Cosmoscow, Blazar и проектов в Центре имени Курехина!) и кандидатом биологических наук Сергеем Павловым. Саша приехала в наш регион, чтобы исследовать глобальную проблему современного мира: потерю ориентиров и утрату чуткого взгляда. Главными художественными метафорами этой тотальной дезориентации в ее проекте стали исчезнувшие самарские обсерватории, старинный павильон «Служба времени» и птицы, страдающие от круглосуточной городской иллюминации.

Это погружение только на 50 процентов, а дальше гостей вечера ждет диалог с Сергеем Павловым — доцентом, председателем Самарского отделения Союза охраны птиц России (и участником более чем пятидесяти экспедиций по юго-востоку европейской части России и самарским краям!). Эксперты обсудят, как световое загрязнение мегаполиса меняет жизнь пернатых Самарской области и как фантомное присутствие прошлого отражается на масштабных холстах.

Красивым финалом события станет экскурсия в творческую мастерскую резиденции, где можно будет первыми увидеть новые работы художницы, созданные ею во время пребывания в Самаре. Вход на встречу по предварительной регистрации.

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Архивы пресс-служб