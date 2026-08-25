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Искусство

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Город как кинодекорация: в библиотеке №8 откроется выставка «Синематика города»

Доказываем, что Самара умеет быть завораживающей (а тут появился повод в этом убедиться!): в библиотеке №8 откроется фотовыставка Дмитрия Давыдова «Синематика города», которая официально даст старт вечерней программе всероссийской акции «Ночь Кино — 2026».

Автор работ — фотохудожник и член Фотообъединения областного отделения Союза журналистов России (мастерски улавливает тонкую поэтику самарских улиц!). В представленных экспозициях запечатлены не просто привычные локации, а готовые, эмоционально насыщенные раскадровки для киносюжетов. Дмитрий Давыдов с особым трепетом передает ритм, светотень и  атмосферу Самары, буквально предлагая каждому зрителю шагнуть во вселенную его снимков, почувствовать себя сценаристом или режиссером собственной истории. 

Автор: Анжелика Чернышова

Фото: Архивы пресс-служб 

 

Фото:
библиотеке №8

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