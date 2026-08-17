Арт-крафт-трип: в Самаре запускают практический арт-маршрут «От станка до выставки»

Как рождается высокое графическое искусство и почему тактильность бумаги и оттиска снова в супертренде? Проект музей-студия высокой печати Letterhaus и галерея 419 решили показать изнанку творческого процесса (команды запускают целый городской маршрут!) На практической экскурсии предлагают сначала увидеть весь путь рождения графики на вековых станках, а уже затем оценить готовые работы в экспозиции.

Первая остановка — музей-студия Letterhaus на Алексея Толстого. Здесь участники увидят раритетные литеры и старинные прессы в действии, познакомятся с Алексеем Яковлевым (лауреатом премии «ТОП50. Люди, которые меняют город»!) и разберут процесс создания работ для выставки «Цветы, хлеб и космос».

После этого по пути в «Дом 77» можно будет заглянуть в кофейню Muwa и получить любой согревающий напиток с собой, а в финале маршрута — галерея 419, где проходит сама выставка.

Участие платное, нужна предварительная регистрация.