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Искусство

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Самара — Никола-Ленивец — Самара: в галерее «Виктория» откроется Лесная лавка «Я иду искать»

Команда Галереи «Виктория» предприняла масштабную арт-интервенцию: они отправились в Калужскую область на культовый фестиваль «Архстояние» и спрятали в лесах, болотах и футуристичных постройках Никола-Ленивца десятки работ самарских авторов. Участники квеста «Я иду искать» выслеживали арт-объекты по секретным подсказкам.

Теперь этот марафон интерактивного совриска переходит на самарскую сцену. С 4 по 9 августа в Зале «А» на первом этаже Галереи «Виктория» запускается поп-ап проект Лесная лавка «Я иду искать».

В лавке будут представлены произведения самарских художников в самых разных форматах — от графики, керамики и текстильных панно до функциональных и концептуальных арт-девайсов. Главная фишка каждого объекта — его «второе назначение», которое раскрывается только в руках нового владельца.

Фото: Архивы пресс-служб

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