Гений места: в селе Ширяево устроят арт-фестиваль «Репин навсегда»

Село Ширяево с его вау-пейзажами — именно отсюда, после визита молодого Ильи Репина, началась бесконечная волна арт-паломничества на волжские берега. Записываем: 5 августа историко-музейный комплекс в Ширяево празднует день рождения великого художника и запускает фестиваль искусств «Репин навсегда».

Центральным событием станет открытие выставки «Илья Репин и художники Абрамцевского кружка. Печатная графика XIX-XX веков из собрания Музея-заповедника «Абрамцево». Для любителей интерактива организуют творческие лаборатории: репинский пленэр от самарских художниц Анны Сливковой и Евгении Тарасовой, скетчинг с Юлией Гусевой, занятия по ксилографии и созданию аксессуаров из кожи. А музыкальным хедлайнером и украшением фестиваля под открытым небом станет легендарный Волжский народный хор.