Вот это поворот: Сергей Баландин покидает пост генерального директора Галереи «Виктория»

Самарскую культсцену ждут перемены: Сергей Баландин завершает работу в должности генерального директора Галереи «Виктория». Он работал в команде институции с 2014 года в качестве куратора, а в марте 2026-го возглавил ее в статусе генерального директора.

«Последние месяцы напряженных и ярких проектов дали ощутить и открывшиеся перед галереей возможности и, к сожалению, мои личные пределы. Знаю, что многие прочно ассоциировали меня с Галереей «Виктория» и Галерею со мной. Но роль генерального директора потребовала иного фокуса и набора задач, чем те, в которых я являюсь эффективным, и вообще являюсь собой. Уйти было для меня трудным, но важным и вовремя принятым решением», — сообщил Сергей в телеграм-канале «Виктории».

Стало известно, что исполнять обязанности генерального директора Галереи будет Катерина Орлова.