Зеленый свет хаосу! В Доме со слонами открывается выставка «Не по инструкции»

Это мы ждем: в Самаре открывается выставка «Не по инструкции», которая напрочь ломает сценарий «правильного» современного искусства. Куратор Константин Бойков собрал художников из разных концов России и предложил им поиграть в несовпадение. Тема: момент, когда ожидания трещат по швам, а привычные сценарии перестают работать.

Здесь нет единого манифеста (зато есть свобода — каждый автор строит свою систему координат!): кто-то — через абсурдный сюжет, кто-то — через неожиданный материал. Главное — зрителя не ведут за ручку, ему предлагают самому найти выход из лабиринта стереотипов.

Арт-проект обещает быть визуально плотным и слегка провокационным, другими словами, идеальным для тех, кто устал от гладкости и хочет почувствовать в искусстве легкую «шершавость».

Фиксируем: Дача Головкина, с 1 по 29 августа.