Артдвиж во вторник: в галерее 419 состоится артист-ток с художниками и командой выставки «Цветы, хлеб и космос»

Намечается классное: совместно с арт-клубом «Худрук» в галерее 419 состоится паблик-ток с героями, создавшими выставку «Цветы, хлеб и космос». На встрече будет Сева Выводцев — иллюстратор, сооснователь и директор креативного агентства «ТРУД», а также сооснователь «Школы плохого рисунка». Компанию ему составит независимое документально-художественное объединение NOῨD в лице Игоря Апарина и Серафимы Телькановой (эта студия наводит шум своими музейными проектами по всей стране и за рубежом!)

Кураторы выставки предложат гостям заглянуть за кулисы творческого процесса и обсудить, как на стыке архитектуры, графики и глубоких исследований рождаются современные вау-проекты.