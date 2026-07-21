Карманная машина времени: в музее Алабина покажут 300 редких снимков Самары за последние полтора века

Останавливаем время, бережно упаковываем его в карман и передаем следующим поколениям! В эту пятницу, 24 июля, в семь вечера, музей имени Алабина предлагает совершить именно такое путешествие во времени. Новая масштабная выставка «Проявленное время» приурочена сразу к двум красивым датам: 175-летию Самарской губернии и 140-летию самого музея.

Экспозиция объединила более 300 редких фотографий из фондов музея и закрытых частных коллекций: здесь большие исторические вехи соседствуют с тихими семейными хрониками обычных самарцев.