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Искусство

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Карманная машина времени: в музее Алабина покажут 300 редких снимков Самары за последние полтора века

Останавливаем время, бережно упаковываем его в карман и передаем следующим поколениям! В эту пятницу, 24 июля, в семь вечера, музей имени Алабина предлагает совершить именно такое путешествие во времени. Новая масштабная выставка «Проявленное время» приурочена сразу к двум красивым датам: 175-летию Самарской губернии и 140-летию самого музея.

Экспозиция объединила более 300 редких фотографий из фондов музея и закрытых частных коллекций: здесь большие исторические вехи соседствуют с тихими семейными хрониками обычных самарцев.

Фото: Архивы пресс-служб

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