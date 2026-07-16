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Искусство

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Архитектурный модерн и наследие: «Дом 77» презентует открытие новой выставки «Цветы, хлеб и космос» от галереи 419

Невозможно представить день рождения сердца самарской арт-сцены (читать: «Дом 77»!) без высокого искусства. В честь празднования своего девятилетия, 18 июля, на площадке креативного кластера пройдет открытие выставки «Цветы, хлеб и космос» от галереи 419

Удастся познакомиться с серией тиражной графики иллюстратора (нашего сердца!) Севы Выводцева: его работы созданы в техниках ризографии, шелкографии, литографии и отсылают к модерн и модернистской архитектуре. А в эпицентре выставки — инсталляция «падающего самарского элеватора» от студии NOῨD — настоящая визуализация самарской пизанской башни!

Текст: Екатерина Узилова
Фото: Архивы пресс-служб

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