Искусство как тревел-план: рассказываем, где покупать совриск в Самаре и Тольятти (и за какими художниками стоит следить!)

Где покупать совриск в Самаре и Тольятти?

В Самаре самая интересная для меня галерея — это SPACE13 gallery, в которой представляют не только перспективных местных художнив, но и очень любопытных авторов из Москвы и других городов. Последние выставки — «Самый темный час перед рассветом» — и персоналки Александра Филимонова и Кирилла Манчунского не обсуждали только ленивые.

И, конечно, не все самарские художники попадают в требовательную выборку супругов Никоновых — основателей SPACE13 gallery, так что за автохтонным искусством нужно идти либо на ежегодный Осенний аукцион Галереи «Виктория», либо на более часто проходящую ярмарку-развал «БРАК» в мастерской «КАБИНЕТ» Анастасии Альбокриновой. А еще и в «ЗИМ Галерею», где на открытии можно сторговаться с каким-нибудь молодым художником и забрать работу после выставки.

В Тольятти недавно открылась и прекрасно живет MEDIUM art gallery — необычные экспозиции и уютное пространство с крупноформатными работами.

Работы каких локальных художников вы бы посоветовали приобрести? На кого точно стоит обратить внимание туристам из других городов?

В Самаре живет пара «московских» художников, с которыми на малой родине всегда можно найти компромисс по цене. Это Андрей Сяйлев и Дарья Емельянова: в их мастерских вечные очереди из коллекционеров и галеристов в ожидании самых свежих работ.

Не уступает им Яна Арбузова, дорожающая каждый год и представляющая Самару на всех ярмарках современного искусства. Об Александре Филимонове я уже упоминал, добавлю только, что это самый остроумный и изобретательный художник — увидев его работы, их невозможно забыть. Им в спину дышат новые имена — Антон Антонов, Наташа Прокофьева, Святослав Таранов, NGC_1797 — и не только! Так что самарская арт-сцена уже скоро будет напоминать кипящий суп!

Мария Иванова

коммерческий директор девелоперской компании «Альянс-Менеджмент», советник руководителя в ПФ Российского аукционного дома, аукционист