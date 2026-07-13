Искусство как тревел-план: рассказываем, где покупать совриск в Самаре и Тольятти (и за какими художниками стоит следить!)

Яна Арбузова, «Ковер», 2024, холст, масло, 70х60 см
Ехать в Самару и Тольятти за закатами и пикниками у Волги? Это база. Но вы попробуйте приехать в эти города за покупкой современного искусства! Гарантируем: локальная арт-сцена найдет чем удивить. Никаких магнитиков из поездок — призываем играть по-крупному.
Узнали у Сергея Баландина, Марии Ивановой, Ольги Левыкиной, Анастасии Альбокриновой и Константина Зацепина, где покупать совриск в Самаре и Тольятти и работы каких локальных художников они бы посоветовали приобрести.
Сергей Баландин
генеральный директор Галереи «Виктория»
Где покупать совриск в Самаре и Тольятти?
В Самаре самая интересная для меня галерея — это SPACE13 gallery, в которой представляют не только перспективных местных художнив, но и очень любопытных авторов из Москвы и других городов. Последние выставки — «Самый темный час перед рассветом» — и персоналки Александра Филимонова и Кирилла Манчунского не обсуждали только ленивые.
И, конечно, не все самарские художники попадают в требовательную выборку супругов Никоновых — основателей SPACE13 gallery, так что за автохтонным искусством нужно идти либо на ежегодный Осенний аукцион Галереи «Виктория», либо на более часто проходящую ярмарку-развал «БРАК» в мастерской «КАБИНЕТ» Анастасии Альбокриновой. А еще и в «ЗИМ Галерею», где на открытии можно сторговаться с каким-нибудь молодым художником и забрать работу после выставки.
В Тольятти недавно открылась и прекрасно живет MEDIUM art gallery — необычные экспозиции и уютное пространство с крупноформатными работами.
Работы каких локальных художников вы бы посоветовали приобрести? На кого точно стоит обратить внимание туристам из других городов?
В Самаре живет пара «московских» художников, с которыми на малой родине всегда можно найти компромисс по цене. Это Андрей Сяйлев и Дарья Емельянова: в их мастерских вечные очереди из коллекционеров и галеристов в ожидании самых свежих работ.
Не уступает им Яна Арбузова, дорожающая каждый год и представляющая Самару на всех ярмарках современного искусства. Об Александре Филимонове я уже упоминал, добавлю только, что это самый остроумный и изобретательный художник — увидев его работы, их невозможно забыть. Им в спину дышат новые имена — Антон Антонов, Наташа Прокофьева, Святослав Таранов, NGC_1797 — и не только! Так что самарская арт-сцена уже скоро будет напоминать кипящий суп!
Мария Иванова
коммерческий директор девелоперской компании «Альянс-Менеджмент», советник руководителя в ПФ Российского аукционного дома, аукционист
Где покупать совриск в Самаре и Тольятти?
Достаточно сложно назвать даже пять пространств, которые можно найти в интернете, прийти в них и сразу же приобрести там работы самарских авторов. Скорее, сценарий будет следующим: человек может найти такие пространства на карте, поинтересоваться у кураторов галерей, что за художники в них представлены, узнать, продают ли они свои картины, и только после этого выйти на них самих. Организованных, системно выстроенных историй — кроме SPACE13 gallery! — я не знаю. Кстати, заглянуть можно и в Союз художников на Молодогвардейской.
Есть в Самаре адвайзеры (консультанты), которые помогут туристу сориентироваться в арт-пространстве города: они подскажут, куда идти за картинами того или иного автора, в какую «подворотню» стоит заглянуть, чтобы найти действительно стоящие работы. Так, за советом можно обратиться к основателям арт-клуба «Худрук» Оле Левыкиной, Маргарите Галявеевой и Анне Радаевой, генеральному директору Галереи «Виктория» Сергею Баландину или ко мне.
Работы каких локальных художников вы бы посоветовали приобрести? На кого точно стоит обратить внимание туристам из других городов?
В моем личном списке отмечу Яну Арбузову, Ивана Ключникова, NGC_1797, Ксению Кабачек, Катю Мячину, представителей объединения «Аксометрия лаб», Антона Антонова, Наталью Прокофьеву, Алексея Журавлева, Кирилла Гурова, Святослава Таранова и художниц из тольяттинской арт-группы «Сады».
Ольга Левыкина
сооснователь арт-клуба «Худрук»
Где покупать совриск в Самаре и Тольятти?
Самара все активнее начала проявляться на арт-карте России. Серия громких открытий больших культурных институций в городе, таких как филиал государственной Третьяковской галереи и Галереи «Виктория», запустила туристический поток на наши волжские берега. Арт-туры в Самару этим летом уже стоят в расписании образовательного проекта в области искусства Masters в Москве — и это положительная динамика для туристической привлекательности региона.
SPACE13 gallery — частная галерея совриска в Самаре, которая образовалась вблизи главной туристической артерии — улицы Ленинградской. Выверенный пул работ современных художников на продажу, актуальная выставочная программа — сюда частенько заглядывает Андрей Малахов в поисках новых артефактов для своей коллекции. Главное событие для коллекционеров — это ежегодный Осенний аукцион от Галереи «Виктория» — селекция самых заметных художников с самарским бэкграундом.
Если вы хотите погрузиться в жизнь художника перед тем, как часть его творчества окажется у вас, то советуем обратиться к нам — в арт-клуб «Худрук» — и пройтись вместе по мастерским художников (побываем у Яны Арбузовой, Ивана Ключникова, Екатерины Мячиной!). Поможем подобрать работы, проконсультируем по оформлению, посмотрим запасники со скрытыми лотами.
В Тольятти точно стоит познакомиться с MEDIUM art gallery! Хозяйка галереи Мария — страстный коллекционер — помимо совриска покажет стильные предметы интерьера.
Работы каких локальных художников вы бы посоветовали приобрести? На кого точно стоит обратить внимание туристам из других городов?
Обязательно смотрим на работы Александра Филимонова, Руслана Нургалиева, Марины Нико, Даши Емельяновой, Андрея Сяйлева и Олега Симбата.
Александр Филимонов, «Глифы», 2025, известняк, мозаика из натурального камня, плиточный клей, 30х25 см до 15х15 см
Анастасия Альбокринова
куратор Галереи «Виктория», основатель пространства «КАБИНЕТ»
Где покупать совриск в Самаре и Тольятти?
В Тольятти для меня главная точка интереса — независимое издательство «Плато Тольятти». Его основатель Александр Веревкин печатает на ризографе малыми тиражами андеграундных художников и поэтов, рассылает их по всему миру и ведет архивную и просветительскую деятельность в соцсетях.
В Самаре охотиться за плохим искусством хороших художников можно на фестивале «БРАК». Этот фестиваль — наша с Наташей Прокофьевой совместная инициатива. Дважды в год мы приглашаем художников избавиться от собственного искусства путем обмена или продажи за небольшие деньги. Так что это хороший способ вступить в коллекционирование, не потратив на это целое состояние.
Работы каких локальных художников вы бы посоветовали приобрести? На кого точно стоит обратить внимание туристам из других городов?
Из молодых художников я слежу за участниками творческого объединения «Стая» — Антоном Антоновым, Ксенией Тимофеевой и Светой Смирновой. Не всегда можно застать в Самаре, но если получится, стоит увидеть графику Нины Самсоновой. Беспроигрышным вариантом будет интерес к концептуальным мозаикам и графике Саши Филимонова, а также постироничным фотографиям Димы Птицына.
Константин Зацепин
куратор филиала Третьяковской галереи в Самаре
Где покупать совриск в Самаре и Тольятти?
Главные вопросы — кто покупатель и чего он хочет? Если человек претендует на то, чтобы собирать серьезную коллекцию, которая бы отражала разные тенденции локального искусства и содержала бы представительные имена (а таковых у нас в регионе, при всем моем уважении к немногочисленным собирателям, так и не появилось!), то нигде. Надо участвовать онлайн в аукционах «Владей», которые регулярно проходят и время от времени представляют выходцев из Самары. Либо ехать в столицы, где наших авторов представляют конкретные галереи. Вову Логутова — OVCHARENKO, Андрея Сяйлева — PA Gallery, Диму Кадынцева — нижегородская 9B, Сашу Зайцева — ArtZip, Дашу Емельянову — OBDN. Все они периодически участвуют в ярмарках, которых сейчас тоже великое множество — московские Cosmoscow, Blazar, catalog, «Обертон», нижегородская «Контур» и питерская 1703. Там и самарские есть, и какие угодно другие художники по доступным ценам. Также Фонд «Сфера» работает с тиражным искусством, представлен на всех ярмарках и самарцев там много, как нигде больше.
А что касается непосредственно города, то надо честно признать, что при всем невероятном институциональном и событийном буме, охватившем Самару в последние годы, акцент делается на просветительстве и «движухе», а вовсе не на реальных продажах искусства за конкретные деньги. Аудитория местных музеев и галерей — это совсем не те люди, которые покупают искусство.
Единственное, что, как я могу судить, появилось и действительно работало — аукционы, проводимые «ЗИМ Галереей» при кураторской поддержке Галереи «Виктория». Впрочем, что-то о них тоже давно не слышно. Но сама Галерея активно поддерживает местных молодых и не очень авторов, регулярно проводя их выставки — это самая активная площадка в городе в этом смысле, потому что ориентирована непосредственно на местную сцену.
Также работает SPACE13 gallery, хотя это, скажем по гамбургскому счету, искусство декоративно-коммерческое. Конечно, оно превосходно подойдет для каждого, кто хочет украсить свой интерьер, но это все-таки не то же самое, что профессиональное коллекционирование.
Так что коллекционерам, как и во времена советского андеграунда, до сих пор нужно отправляться за искусством в священные места — мастерские художников. Да, культурный самарский бум действительно очень сильно раскрутил многих из них, и люди узнали, где и какие мастерские находятся. В этом смысле постаралась Самарская квартирная триеннале. Но это, опять же, на 99% пиар для друзей и друзей друзей, потому как и широкая публика от подобных мероприятий крайне далека, и тем более, узкая, понимая под таковыми состоятельных людей — потенциальных собирателей.
Работы каких локальных художников вы бы посоветовали приобрести? На кого точно стоит обратить внимание туристам из других городов?
Самых известных авторов искусства с «товарным качеством», достойным коллекций, я перечислил, отвечая на первый вопрос. По остальным из тех, кто в Самаре, а не вне, картина сложная, потому что, во-первых, искусство это более «локальное» и менее «интернациональное». А во-вторых, большая часть молодых художников у нас не занимается коммерческим искусством и не создает материального «продукта». Поэтому скажу лишь про тех, кто в этом смысле более «традиционен» в плане медиума — живопись и графика. Из старшего поколения назову Оксану Стогову и Любовь Шуваеву, из среднего — Олега Захаркина, Александра Филимонова и Олега Елагина (последний, правда, к сожалению, давно не проявляется как художник). Из молодых — Алексея Журавлева, Яну Арбузову, Марину Нико и Ксению Кабачек. Последние сильно популяризированы усилиями местных галерей и, насколько могу судить, кто-то их активно покупает. Но это пока художники в стадии развития, посмотрим на них через десять лет.
Марина Нико, «Горизонт событий», 2025, холст, масло, 110х160 см
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Артем Голяков, архивы пресс-служб
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