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Искусство

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Уральский авангард в Самаре: в «ЗИМ Галерее» открывается выставка «Рожденные авангардом. Художники Нижнего Тагила»

Индустриальный Нижний Тагил — место, где заводские цеха и суровая промышленная романтика парадоксальным образом стали колыбелью высокой художественной мысли. Уже в эту пятницу, 10 июля в семь вечера, «ЗИМ Галерея» объединит авторов, работающих в принципиально разных стилях и техниках. 

Несмотря на визуальное разнообразие, всех художников объединяет общая «генетика»: принадлежность к месту, где свобода мысли превращает металл и индустриальные пространства в искусство. 

Текст: Елизавета Гончарова 
Фото: Архивы пресс-служб 

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