Уральский авангард в Самаре: в «ЗИМ Галерее» открывается выставка «Рожденные авангардом. Художники Нижнего Тагила»

Индустриальный Нижний Тагил — место, где заводские цеха и суровая промышленная романтика парадоксальным образом стали колыбелью высокой художественной мысли. Уже в эту пятницу, 10 июля в семь вечера, «ЗИМ Галерея» объединит авторов, работающих в принципиально разных стилях и техниках.

Несмотря на визуальное разнообразие, всех художников объединяет общая «генетика»: принадлежность к месту, где свобода мысли превращает металл и индустриальные пространства в искусство.